İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti . Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.