Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır' - Son Dakika