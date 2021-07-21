Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir."

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti