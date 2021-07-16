Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreninde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz' - Son Dakika