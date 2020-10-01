Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Yunanistan, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri... - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu? Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu?         
13:22
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 21:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei