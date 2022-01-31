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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir"

31.01.2022 14:02

Son dakika haberi: 15 bin öğretmenin atama programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde törene katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.

15 bin öğretmenin atama programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde törene katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir" - Son Dakika
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