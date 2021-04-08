Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.
(Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İHA
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