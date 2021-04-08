Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli haltercileri kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.