Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Kız Voleybol Millî Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

İDRİS TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U-19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde oyuncuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile teknik heyet yer aldı.