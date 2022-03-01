Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile telefonda görüştü

01.03.2022 17:54
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin, Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Alexander Van der Bellen, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile telefonda görüştü - Son Dakika


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