Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu

03.11.2020 18:27

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen canını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen canını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya'da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan, başka onlar nezdinde, sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."

"İSMİNİZİ BÜYÜK BİR ŞEREFLE TAŞIYORUM"

Recep Tayyip Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiye'ye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olursa da memnun olurum" dedi.

Mikail Özen de, "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslam'ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin'in babası Ahmet Gültekin'le de bir süre sohbet etti.

(İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu - Son Dakika


Son Dakika

İzmir'de yürek yakan kare! Babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Fenerbahçeli Sinan Gümüş, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçeli Sinan Gümüş, PFDK'ya sevk edildi         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan Türklerle görüştü         
18:19
26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti         
17:37
Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı Enkazdan çıkarıldığı sırada Ayda'yı öpen kahraman, duygu dolu anları anlattı         
17:18
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi         
16:54
Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek         
16:28
Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi         
15:58
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti         
15:33
Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi         
15:23
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 18:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei