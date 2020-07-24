Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:12

Kaynak: İHA

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri