Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'na geldi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mısırcı teyze ile sohbet etmesi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:59

Kaynak: AA

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