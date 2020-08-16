Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'na geldi
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mısırcı teyze ile sohbet etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder Yaylası'na gelmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mısırcı teyze ile sohbet etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder Yaylası'na gelmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:59
Kaynak: AA
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