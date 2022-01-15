Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütlerinin payandalarıyla yol yürüyen siyasetçilere değil, eserlere, hizmetlere ihtiyacı vardır." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın'da, ovasıyla, dağıyla, deniziyle eşsiz güzelliklere sahip bu kadim şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aydın'ın Çakabey'den beri bin yıldır istiklalin önemini de bedelini de çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, Milli Mücadele'nin öncü şehri Aydın'ın rahmetli Adnan Menderes ile demokrasinin de kalesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kendilerinin de Aydın'a olan sevgilerini, muhabbetlerini, kıymet ve kadir bilirliklerini 20 yıla yakındır yaptıkları hizmetlerle, kazandırdıkları eserlerle ispatladıklarını dile getiren Erdoğan, bugün de kente ziyaretlerini, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istediklerini kaydetti.

Erdoğan, bugün eğitimde, çeşitli ilçelerde inşa edilen 92 dersliğe sahip anaokulundan liseye kadar her seviyedeki 11 okulun, üniversitenin, hastane ek binasının, psikiyatri binasının, eğitim ve iktisat fakülteleri binalarının resmi açılışlarını yapacaklarını belirterek, gençlik ve sporda 4 bin 400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 3 gençlik merkezini, 6 spor salonunu ve diğer yatırımları hizmete açacaklarını belirtti.

Sağlıkta, çeşitli ilçelere kazandırdıkları devlet hastane binalarını, aile sağlık merkezlerini, ağız ve diş sağlığı merkezini, il sağlık müdürlüğü hizmet binasının resmi açılışlarını yapacaklarını aktaran Erdoğan, çevre ve şehircilikte TOKİ'nin 206 konutunun, İller Bankası altyapı projelerinin hizmet binalarının açılışını yapacaklarını anlattı.

Tarımda 360 milyon liralık bir yatırımla tamamladıkları Gökbel Barajı'nı, 4 sulama tesisini, dere ıslahı çalışmasını, 29 tarımsal destekleme, 9 gıda tesisi hibe projesini resmen hizmete alacaklarını dile getiren Erdoğan, ulaştırmada, Kuşadası Liman Başkanlığı Hizmet Binası'nı, Gar Binası ve köprü restorasyonu projelerini, enerjide, iletim hatları ve trafo yatırımlarını, içişlerinde karakol binalarını, çok sayıda sosyal tesisi, restorasyon projelerini, altyapı yatırımlarını, sanayide Aydın Organize Sanayi Bölgesi Atık Tesisi'ni, Diyanetin yapımını tamamladığı camileri ve diğer kurumların şehre kazandırdığı diğer yatırımları hizmete açacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Söke'de Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "İlk etabının yatırım tutarı 550 milyon dolar. Halen inşası devam eden ikinci etabının yatırım tutarı da 450 milyon dolar olan bu fabrika bittiğinde, 1 milyar dolarlık bir tesisi Aydınımıza, Söke'ye kazandırmış oluyoruz." dedi.

"2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim"

Fabrikanın, Türkiye'nin yıllık 250 milyon dolarlık kağıt ithalatının önüne geçeceğini, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacağını vurgulayan Erdoğan, şunları belirtti:

"Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme hedefimize önemli bir katkı yapacak bu yatırımın ülkemize ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütlerinin payandalarıyla yol yürüyen siyasetçilere değil, işte bu tür eserlere, hizmetlere ihtiyacı vardır. Şair ne diyor? 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. İnsanımıza iş, AŞ sağlayacak, geleceğine güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız, yanında duracağız. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmetlerin Aydın'ımıza, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın'da geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapacağını, dertleşeceğini aktaran Erdoğan, "Öyle bir dertleşelim ki Haziran 2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son 2 asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla ve istiklal mücadeleleriyle geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, Osmanlı'nın yıkılışından sonra kurulan Cumhuriyet döneminde de bu mücadelelerin süregeldiğini hatırlattı.

"Menderes'in mektubunu okudu'

Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma hamlelerinin önü sinsi tuzaklar ve provokasyonlarla kesildiğine dikkati çeken Erdoğan, insanların demokrasi ve özürlük taleplerinin önünün darbeler ve vesayetle tıkandığına dikkati çekti.

Milletin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ilişkisinin kopartılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. Kanımızla yoğurarak vatan toprağı yaptığımız, defalarca düşman istilasından ve terör tehdidinden kurtardığımız, ebedi yurdumuz olarak gördüğümüz ülkemizin köyleri, ilçeleri, illeri en temel altyapılardan mahrum kalmıştır. Yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan, bir avuç toprağı ekip biçerek karnını doyurmaya çalışan insanlarımız buldukları ilk fırsatta kendilerini şehirlere, hatta yurt dışına atmıştır. Oralarda da zorlu hayat şartları insanlarımızın yakasını bırakmamıştır. Bir yandan geçim derdi, bir yandan faşizan baskılar altında bunalan milletimiz rahmetli Menderes gibi kendi bağrından çıkan liderlerin açtığı özgürlük ikliminde bir parça nefes alabilmiştir."

Menderes'in idamından önce yazdığı son mektubu okuyan Erdoğan, bunun kadir kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cellatlarına karşı bile bu kadar merhametli bir insana kıyanların, millete karşı sergiledikleri acımasızlığa, bu mektubun yazıldığı tarihten sonraki dönemlerde de sayısız defa şahit olduk." diye konuştu.

(Sürecek)