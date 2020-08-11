Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:04

Kaynak: AA

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada

Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi

Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok

Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi

Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi

"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti