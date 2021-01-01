Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize...
01.01.2021 00:01
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti