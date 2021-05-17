Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir."
17.05.2021 20:02
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira olarak belirlenmiştir." - ANKARA
Son Dakika Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı