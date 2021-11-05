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Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER - Son Dakika

Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER

05.11.2021 16:09
Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da terörü gömdük, Besler Deresi'nde gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da terörü gömdük, Besler Deresi'nde gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiler. Onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlarda onlarla beraber hareket ediyorlar. İP'te onlarla beraber, CHP'de onlarla beraber. Hani siz teröre karşıydınız ne çabuk manevra yaptınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii ve ardından yanında bulunan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii'nde Cuma namazını kıldı, ardından caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra hemen yanında bulunan Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti. Yapımı tamamlanan millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Millet bahçesi açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, Ümraniye'ye iki millet bahçesi sözü verdiklerini ve bugün Hekimbaşı Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek "Yanında bulunan otoyoldan kaynaklı gürültüyü önlemek için 5 bin 737 metre kare gürültü bariyeriyle donatılmış olmaktadır. Osmangazi Korusu Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ Erdoğan, "En büyük millet bahçemiz, Atatürk Havalimanı'na 7.7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanında oluşturacağımız millet bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce İmam Hatip Okulunun onun yanında camini açılışını yaptık, orada Cuma namazını eda ettik. Bunlarla beraber dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olduk. Bunun yanında 300 bin dönüm konutun inşası sürüyor" ifadelerini kullandı.

"YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"Erdoğan, "Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki sorunları tek elden çözüme kavuşturacağız" diyerek şunları kaydetti:  "İstanbul'u şanına yakışır hale getireceğiz. Birileri, bu CHP zihniyeti 'zulüm 1453'de başladı' dese de, asıl niyetlerini ele veriyor olsa da, biz 2053 vizyonunu yeni nesillerin zihinlerine kazımaya devam edeceğiz. İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur."

"BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER"Erdoğan, "Vesayetin ayak oyunlarında, darbe girişiminde, terör örgütlerinin saldırılarına kadar hepsiyle baş ederek ülkemizi hak ettiği yere getirmek için çalıştık çabaladık. Gabar'da terörü gömdük, Besler Deresi'nde gömdük. Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiler. Onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlarda onlarla beraber hareket ediyorlar. İP'te onlarla beraber, CHP'de onlarla beraber. Hani siz teröre karşıydınız ne çabuk manevra yaptınız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Biz Suriye'de terörle mücadele ederken, Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen PYD ile YPG ile ahbaplık yap, onları da gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ DOĞALGAZI

Erdoğan, 2021 yılında Türkiye'nin büyümesinin yüzde 9 aşacağını belirterek, "İnşallah şu Karadeniz'den şu doğalgazı çıkarmaya başladığımızda hem devletimiz kazanacak hem de halkımız kazanacak" dedi.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAY KEMAL VE AVANESİ, BUNLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BERABER HAREKET ETTİLER - Son Dakika
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