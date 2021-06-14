Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'ndan Türkiye 'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Zirvesi ve ikili temasların ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan 'a gitti.

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim