Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir."
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