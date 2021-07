Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede insanlara yıllardır 2 anahtar, yani 1 ev 1 araba sözü verildi ama bu sözler tutulmadı. Biz böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat fazlasını sağladık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Sincan Saraycık'ta düzenlenen 1 milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılarak vatandaşlara seslendi. Kendilerinin, "Ahirette iman, dünyada mekan" diyen, ev sahibi olmaya önem veren bir milletin mensupları olduklarını söyleyen Erdoğan, "Tabii buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değil hayatı idamenin asgari şartlarından birine kavuşma anlamındadır. İnsanoğlu dünyaya geldiği günden beri inanç ve ibadetin yanında güvenlik, gıda, konut gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmış, çabalamıştır. Medeniyetlerin somut göstergeleri olan şehirler, ibadet mekanları ve eğitim kurumlarının başını çektiği abide eserlerle tarihteki yerlerini almışlardır" dedi.

'SUÇLU VATANDAŞ DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1970'lerin başında İstanbul ve İzmir 'in nüfusunun yarısının, Ankara nüfusunun ise yüzde 60'tan fazlasının gecekondularda yaşayan insanlardan oluştuğunu belirterek, "Tabii burada suçlu olan başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir. Suçlu gelişmeleri öngörerek gerekli ve yeterli imar düzenlemelerini yapmayan, altyapıyı kurmayan vatandaşımıza öncülük etmeyen, destek vermeyen devrin yöneticileridir. Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı bir dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu ve planlı bir süreç elbette mümkündür. Şu Ankara'da hamdolsun toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'HER KESİMDEN İNSANIMIZI EV SAHİBİ YAPTIK'TOKİ'nin 19 yılda 81 ilin 922 ilçesinin tamamında şantiye kurduğunu, konut ve kamu binası inşa ettiğini belirten Erdoğan, "1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonundan oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. İnşallah bugün burada 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini yapacağız. Anahtar teslimini yapacağımız kardeşimize, TOKİ'nin inşa ettiği tüm konutlarda oturan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 200 milyarlık yatırımla, her kesimden insanımızı, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yaptık. Bu netice milletimizin devletine olan itimadının en güzel ispatıdır" diye konuştu.'BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde 2 hedef olduğunu söyleyerek, "Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır" dedi.Her projede şehirleri estetik, siluet, tarihi doku ve kültürel alanlarıyla geçmişle geleceği buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu ülkede insanlara yıllardır 2 anahtar, yani 1 ev 1 araba sözü verildi ama bu sözler tutulmadı. Biz böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat fazlasını sağladık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen anahtar teslim törenlerine canlı bağlantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören alanında TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun sahibi Doğan ailesine anahtarlarını teslim etti.