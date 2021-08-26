Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı. (7 SON)

"İstiklal Marşı bile, 'Korkma' diye başlayan bir millete yeis yakışmaz. Durmak, duraksamak, geri dönmek yakışmaz"

"Bu kükremiş sel gibi millete zincir vuracak gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak azme ve kararlılığa sahip olduğumuzu unutmasınlar"

"Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz"