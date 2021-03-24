AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (12)

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız."

Erdoğan: "Suriye gerçek anlamda Suriyelilerin yönettiği bir yer haline gelene dek gayretimizi sürdürecek, Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan: " Türkiye'nin sağladığı destek sayesinde bugün Libya yeniden geleceğine umutla bakabiliyor, demokratik süreçleri yürütebiliyor."

Erdoğan: "ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan: " Afrika, Asya ve Avrupa'nın kalbinde yer alan bir ülke olarak ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."