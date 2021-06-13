Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemleri
Elinde Türk bayrakları ile bekleyen grup Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Kaynak: AA
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