Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da "Edebiyat Yolu" olması kadar tabi bir şey olamaz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da "Edebiyat Yolu" olması kadar tabi bir şey olamaz"
07.11.2020 16:42
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş- Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
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