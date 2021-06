CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarını 128 madde halinde hazırlayacaklarını belirterek, Millet İttifakı'nın anayasa çalışmalarının hatırlatılması üzerine, "Bunların anayasa metni hazırlığında millilik bir defa olmayacak. Yerlilik, o da hiç olmayacak. Çok açık net söylemem lazım. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? O PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp da bir anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman milli ve yerli boyutunun olması şarttır. Bu millet kendisi için yerli ve milli anayasa ister, gayrimilli istemez" dedi. Ekonomiden, terörden koronavirüs önlemlerine ilişkin birçok önemli konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cuma günü de Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili müjde açıklayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Maske, mesafe ve temizliğin korana ile mücadelede büyük önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, "Maske önem arz ediyor, sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman, o zaman da aramıza mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek olabilir. Maskeden de kurtulmak mümkün olur, burada da tabii sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. Diyecek ki, 'şu tarihten itibaren şu şu şartlarda sosyal mesafeye dikkat edildiği takdirde maskeyi de çıkarabiliriz.' 1,5 metre mesafeye dikkat ettiğimizde maskeyi çıkarabiliriz. Buna dikkat edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin 3 doz aşı olduğunu belirterek, "O üç aşıdan sonra bir de antikor ne noktaya yükseldi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2 bin 160'ı yakaladım. 3 dozdan sonra bir de antikor oldum" diye konuştu.'128 MADDE ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZI YAPACAĞIZ'Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi detaya girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlışlık yapmış olurum. Şu anda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz oturup konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız. 128 madde üzerinde çalışmamızı yapacağız. Çalışmadan sonra, çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler var, aramızda konuşacağız. Tamam dediğimiz anda da ben bunu şahsım ya da bir heyet olarak de Devlet Beye takdim edeceğiz. Devlet Bey'in bana göndermiş olduğu çalışmayı ayrıca mecz edeceğiz" diye konuştu.'ANAYASA BİLİM KURULU'Anayasa çalışmaları için adeta bir 'bilim kurulu' oluşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da en geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım. Bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na bunu ulaştıralım. Biz en geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta zaafa düşeriz" dedi.'PKK'NIN UZANTILARIYLA MI ANAYASA METNİ HAZIRLAYACAKSINIZ?'Erdoğan, Millet İttifakı'nın anayasa çalışmalarının hatırlatılması üzerine, "Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak bu düşündürücüdür. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik bir defa olmayacak. Yerlilik, o da hiç olmayacak. Çok açık net söylemem lazım. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? O PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp da bir anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman milli ve yerli boyutunun olması şarttır. Bu millet kendisi için yerli ve milli anayasa ister, gayrimilli istemez. Bunu çalışmalar esnasında çok açık net görmek mümkün olacak. Hatırlarsanız çözüm süreci çalışmaları yaptığınız zaman bunların bazı uzantılarıyla çalışmalarda bir arada olduk, onları gördük. Nerede nasıl milletin derdiyle dertlenme gibi adımları var ya da yok, bunları gördük. Bunlardan farklı bir şey beklemek mümkün değil. Biz bunların yapacağı çalışmadan rahatsız değiliz. Varsın yapsınlar. Bir defa parlamenter demokrasi dendiği zaman artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Bu millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan, sürekli koalisyonlarla iç içe ve sürekli zararlı olan dönemleri yaşadık biz" diye konuştu.'ARTIK BIKTIK YA'ABD Başkanı Joe Biden ile Brüksel'de yapacağı görüşme için ön hazırlıkları yaptıklarını belirten Erdoğan, "Kendisiyle yapacağımız görüşmede Türkiye ile ABD niye gerilim safhasında soracağız. Biz sizden önce Demokratlarla çalıştık. Böyle bir görünüm olmadı. Bush'la, Obama ile çalıştık. Bunlarla böyle bir gerilimi yaşamadım. Ardından Cumhuriyetçi olarak Sayın Trump'la çalışmamızda hiçbir gerilimi onunla da yaşamadık. Tam aksine telefon diplomasimizde çok huzurluyduk. Ne yaparız, ne ederiz, şurada şöyle buluşuruz, bu şekilde yürüttük. Sayın Biden'la maalesef bu görüşme, buluşma trafiğimiz o kadar rahat olmadı. Şimdi Brüksel NATO zirvesinde bir araya geleceğiz. Bunları konuşacağız. Peki bu gerilimin sebebi ne? Bu da yine sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Her 24 Nisan gelir Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek? Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Bırakın bu işi tarihçiler yapsın. Siyasetçilerin işi değil. Çalışmaların ardından önümüze gelen tablo üzerinde siyasetçiler olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapalım. Şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değil iken bunu gündeme getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.'BİZ KASABA DEVLETİ DEĞİLİZ'Daha önceki ABD başkanlarının 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi kullanmadığını hatırlatarak, "Senden önceki ABD'yi yönetenler bu işleri bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeyi kullanmadı. Cumhuriyetçi de Demokrat da kullanmadı. Bunlara alıştık. Bu tür şeyleri hep yaparlar. Sağdan soldan dolaşmaya çalışırlar. Türkiye, artık bunlara alışık. Biz kasaba devleti değiliz, Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini bir şekilde köşeye sıkıştıranlar önemli bir dostu kaybederler. NATO'da seninle beraber olacağız. NATO'nun ilk 5 devletinden bir tanesi olacağız, sizinle beraber olacağız. Avrupa'da güçlü görünen devletlerin hiçbirisi NATO'daki yerine getirmesi gereken görevleri bizim gibi yerine getirmemiştir. Artık yeni bir Türkiye var. Bölgesinde inisiyatif alan bir ülke" dedi.ABD, BİZİM YANIMIZDA MI, TERÖRİSTLERİN YANINDA MI ALACAK?ABD'ye PKK/PYD ilişkisini şemalarıyla anlattıklarını belirten Erdoğan, "Bu bizim müttefikimiz ise bizim yanımızda mı, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyor. Pentagon açıklama yaptı 850 milyon dolar bütçede ayrılan para. Daha ben neyi söyleyeyim. Kendi sitelerinde, yayın organlarında çıktı. Biden döneminde de aynen bu terör örgütüne destek devam ediyor, edecek. Dün bir yayın grubu Amerika'dan gelmişti. Onlarla konuştuk, adamlar hak veriyorlar" diye konuştu.'MAHMUR MESELESİNİ KANDİL KADAR ÖNEMSİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal kaynaklar arayışı konusunda ise cuma günü Zonguldak'ta yeni petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili müjde vereceğini kaydetti.'MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATMAKTA KARARLIYIZ'Mısır'la başlayan normalleşme süreci hakkında da bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Önce istihbarat birimlerimiz, ardından dışişleri bakanlarımız arasındaki görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerimiz genişleyerek devam ediyor. Bu konuda görüşmelerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ben Mısır halkını çok iyi tanırım, severim. Dolayısıyla yeniden süreci başlatmakta da kararlıyız" diye konuştu.'TERÖLE MÜCADELEDE BEKLEYEN DEĞİL, ARAYAN, BULAN VE YOK EDEN TÜRKİYE' Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede bekleyen değil arayan, bulan ve yok eden Türkiye gerçeği olduğunun altını çizerek, "Kandil bataklığını terör mikrobunu yaymayacak bir Türkiye gerçeğini görecekler bilecekler. Biz Mahmur meselesine en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Kandil bataklığını kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini görecekler, bilecekler. Bunun için de Türkiye komşuların egemenlik hakkı ve sınırlarına saygılıdır. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız. Mahmur şehir merkezinde palazlanıyor. Üzerine gitmeyecekse bu kuluçka yuvası sürekli üretecek. 9-10 yaşındaki çocukları burada yetiştiriyorsun Kandil'e gönderiyorsun" ifadelerini kullandı.ÖRGÜTÜN ELİNE DÜŞEN GENÇLERE SESLENDİ: BU KATİLLERDEN BİR AN ÖNCE KAÇINCumhurbaşkanı Erdoğan, teröristler için hiçbir yerin artık güvenli olmadığını belirterek, "Elde edilen başarı örgütte çözülmeyi beraber getiriyor. Gençlere seslenmek istiyorum bu katillerden bir an önce kaçın, gelin devlete sığının. Türkiye Cumhuriyeti samimi pişmanlık göstermiş her vatandaşına devlet şefkatini göstermiştir, gösteremeye devam edecektir" diye konuştu.'FAİZLERİ DÜŞÜRMEMİZ ŞART'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Bizim faizleri bir defa düşürmemiz şart. Temmuz, ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" dedi.'MÜSİLAJ SORUNUNU İSTANBUL BELEDİYESİ'NİN ELİNE BIRAKAMAYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Bütün belediyelerin özellikle Marmara'ya kıyı belediyelerin yapması gereken çok önemli işler var. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Olaya tabi bakıyorsunuz sadece burası da değil, bir tarafta Ergene. Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlemek için çok çalışmalar yaptık. Ancak şimdi bir şeylere benziyor. Ne kadar benzerse benzesin kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oraların atık suyunu temizlemiyorlar. Müsilaj olayı çok farklı bir olay. Kenardan kıyıdan oluşturulan bir şey değil. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız, üniversitelerle ortak çalışmalar içerisine giriyor. Bunu Allah'ın izniyle çözeceğiz. Başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesi'nin eline bırakamayız. Ne gibi adımlar atmalıyız. Denize kıyısı olan Antalya'da, Muğla'da da var. Bu ülkemizin sorunu. Kalkıp da 'şu belediyelerin sorunudur bu belediyenin sorunudur' diyemeyiz, imkanları yetmeyebilir. Biz bu işin eninde sonunda hakkından geleceğiz" diye konuştu.'BAĞIMSIZLIĞIMIZIN, EGEMENLİĞİMİZİN TESİS EDİLECEĞİ STRATEJİK BİR YATIRIM'Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin sürecin yaklaşık 11-12 yıldır ilerlediğini belirterek, "Hatırlayın benim 'çılgın projem' dediğim bir proje. Şu andaki zat bu işleri kavramamış. Bu işler için dertli, deli divane olmak lazım. İstanbul'un deli divanesi olmadan bu işleri çözemezsiniz. Kanal İstanbul projesine de bağımsızlığımızın, egemenliğimizin tesis edileceği stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul için köprünün ilk temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz" dedi.Kanal İstanbul'da ihaleye girecek olan firmaların, konutlardan elde edeceği gelirlerle bu projeyi gerçekleştirebileceğini söyleyen Erdoğan, "Kaynakların çeşitlendirilmesinden yanayız. Yap-işlet- devret'in en önemli sırrı, kaynakların çeşitlendirilmesi suretiyle gelir kaynaklarını arttıracaksın. Onunla da yatırımını yapacaksın. Bunların kafası bu işe çalışmaz. Yaptıkları bir eser yok. Şimdi bunu yapınca bunlar çılgına dönecekler" diye konuştu.'SÜRECİ HIZLANDIRMA KARARI ALDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'yla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in yoğun çalışmaları olduğunu belirterek, "Şu anda iş Meclisimizde. Adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Geçen hafta MYK'da konuyu görüştük, 'süreci hızlandıralım' dedik. İşi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,