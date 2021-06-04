Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, içindeki "hainlerden" temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koştuğunu belirtti.

Erdoğan, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe Zonguldak'tan canlı bağlantıyla katılarak tatbikatta görev alan birliklere hitap etti. Erdoğan, tatbikatın başarılı geçmesini ve kahraman Türk donanması için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatbikatta görev alan askerlere başarı dileyen Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerinden tatbikatı izlemek üzere Türkiye'ye gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bilgi, beceri, koordinasyon ve motivasyonunu daha da artıracağına inandığını söyleyerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 bin 200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferi ile milletin iftihar kaynağı olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biri

Kahraman Türk ordusunun, vatan toprakları, mavi vatan ve semalar ile 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türlü fedakarlığı gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, yetenekleri, caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, başta Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatları olmak üzere bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, hasımlara korku veren başarılara imza attı. Denizkurdu 2021 Tatbikatı ile inşallah bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz."

Yerli ve milli silah sistemlerini, gemileri, uçakları, insansız hava ve su üstü araçların etkinliğini bu tatbikatta test ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Aynı zamanda farklı kuvvetlerimiz arasındaki müşterek çalışabilirlik anlayışını da geliştirmiş oluyoruz. Böylece milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme, değerlendirme, şayet eksiklikler varsa onları da kısa sürede telafi etme imkanına kavuşuyoruz." dedi.

Erdoğan, uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı, geniş katılım ve kapsamlı organizasyonla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Bu inançla son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. 25 Mayıs'ta başlayan ve 6 Haziran'da sona erecek olan Denizkurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Milletimizin cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbimden başarılar diliyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru için bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan topraklarının her karışında, denizde ve havada sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde destanlar yazan kahramanlarımızı buradan bir kez daha tüm kalbimle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun, kalın sağlıcakla."