Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bir görüşme...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bir görüşme gerçekleştireceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bir görüşme gerçekleştireceğim." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:37

Kaynak: İHA

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