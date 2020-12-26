Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti...
26.12.2020 14:41
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır."
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti... - Son Dakika
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