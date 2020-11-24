Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti - Son Dakika

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