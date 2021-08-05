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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

05.08.2021 00:45
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4), System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada orman yangınları üzerine başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilişkin, "Hashtag atacakmış, bilmem ne yapacakmış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada orman yangınları üzerine başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilişkin, "Hashtag atacakmış, bilmem ne yapacakmış. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz. Bu konuda yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yangın söndürme uçağı olmadığı ama devletin envanterinde resmi kullanıma tahsis edilen uçaklar olduğu" yönünde bir algı yönetildiğinin belirtilmesi üzerine, Türk Hava Kurumunun (THK), 1985'ten itibaren orman idaresine bedeli karşılığında uçakla havadan yangın söndürme hizmeti verdiğini söyledi.

Yine orman idaresi ile yapılan sözleşmelere göre bedeli karşılığında bu uçakların kullanıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki bu uçakların şu anda durumu nedir? Kurum, 2014-2018 yılından itibaren değerlendirmesini yaparsak, bu arada yapılan sözleşmeyle 6 uçakla oradan hizmet alımı yapıyor. Mesela 3 tane uçak daha var ki tamamen adeta pert olmuş vaziyette. 2019 yılında orman idaresiyle bu anlaşma artık sağlanamıyor. Zira uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette ve teknik şartnameye uymadığından kurum tarafından da teklif verilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu yıl THK helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah. Ancak ihaleyi daha uygun fiyat teklif eden özel bir şirket almış vaziyette. 2021 yılı orman yangın söndürme ihalesinde 13 adet helikopterlik kısmı THK tarafından o zaman kazanılmış. Böyle bir durum da söz konusu."

Bu sene daha farklı bir adım atarak, Rusya'dan 3 tane Be-200 tipi uçak kiralandığını anımsatan Erdoğan, "Şu anda o uçaklarla bu hizmeti sürdürüyoruz ve bu sayıyı tabii belki daha da artırma durumumuz olacak." diye konuştu.

Çok amaçlı uçaklardan alma durumunun da söz konusu olduğunu belirten Erdoğan, "Elimizde Sikorsky, Cougar var. Bunların tabii gece görüşü olanları yoksa onlara da gece görüşü imkanını getirme çalışmalarımız var. Onlara da sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougarları bu söndürme işleminde kullanma düşüncemiz de var." ifadesini kullandı.

"Güçlü olduğumuza bağlıyorum"

Sosyal medya kanalıyla Türkiye'nin artan özgüvenini yıpratacak birtakım dezenformasyon girişimlerinin ve "Help Turkey" gibi kampanyaların yapıldığı anımsatılarak, "Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Güçlü olduğumuza bağlıyorum. Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar. O zaman güçlüyüz. Onun karşılığında da ne yaptılar? 'Güçlü Türkiye' olarak hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Bu yatsıya kadar bile yanmadı, hemen sönüverdi. Öbürü 'güçlü Türkiye' çok daha fazlasıyla karşılık buldu. Şimdi biz bunlardan öte bir adım atalım diyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde çok farklı bir yere geldiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha Başbakan olmamıştım, seçim kazanmıştık. Oğul Bush, Amerika'da işbaşındaydı. Amerika ziyaretinde kendisine 'Biz ortağız ama bize terörle mücadelede bir İHA bile vermiyorsunuz' dedim. Dışişleri Bakanını çağırdı, '48 saat içerisinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz' dedi. Bize geçici bir süre de olsa İHA'lardan verdiler. Bu bize daha sonra Baykar'ın Türkiye'de İHA'yı yapmasını getirdi. Onunla da kalmadılar, Baykar ardından SİHA'yı yaptı. Onunla da kalmadılar üçüncü bir hamle. Bu hamleyle de şu anda dünyada en üst segmentte olanlarla yarışır hale geldiler. Yakında onu göreceğiz.

Şimdi kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bu böyle gidiyor, gidecek. Bunlara da kafayı pek takmanıza gerek yok. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış, bilmem ne yapacakmış. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz. Yani bu konuda yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar. Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var. Nitekim o güvendikleri dağlara da kar yağdı. Çünkü birçok sanatçı bakıyorum 'Ben katılmıyorum' diyor. Hakikati görenler de hemen elinin tersiyle atıyor. Niye? Ortada güçlü bir Türkiye var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde 3 ayda İstanbul'da biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere 18'er ameliyathanesi olan 2 hastane yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Bunların planlamasını, projelendirmesini öyle yaptık ki Atatürk Havalimanı'na dışarıdan bir hasta geldiği zaman hemen 5 dakikada hastaneye ulaşabilsin. Anadolu yakasında yine aynı şekilde 5-10 dakikada hemen hastaneye ulaşabilsin. Şimdi bütün bunlar bir kabiliyettir ve bir azmin, enerjinin neticesidir. Bunları gerçekleştirdiğimize göre onlar ne derse desin biz yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye artık öyle sıradan, rastgele değil. Güçlü bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarına müdahalede yardımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede hangi ülkelerden ve organizasyonlardan ne kadar yardım geldiğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"50'nin üzerinde. Birçok yerden 73'ü filan zaten buldu. Gerek devlet gerek kuruluş hepsi bu desteklerini bize bildirdiler. Hepsine bir kez daha şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Burada en önemlisi Azerbaycan. Azerbaycan şu anda 200'e yakın itfaiyecisini bize gönderdi. Onlar da yangın söndürme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda askeriyle burada mücadele ediyorlar."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bakımdan çıkacak bir amfibi uçağı göndereceğini söylediğini anımsatan Erdoğan, "Onun da gelmesiyle beraber uçak noktasındaki durumumuz çok daha farklı konuma gelmiş olacak. Rusya'dan 5 uçak ve 3 helikopterle yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Erdoğan, İran'ın bir uçak ve 2 helikopter, Ukrayna'nın 3, İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın da bir uçak gönderdiğini ifade ederek, bu şekilde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Orman Yangınları, Türkiye, Turkey, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika


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