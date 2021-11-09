Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi

09.11.2021 20:43

Sakarya'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Binası önünde adeta miting havasında karşılandı.

Sakarya'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Binası önünde adeta miting havasında karşılandı. Yıldırım, "Reisi ara" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonu ile arayarak coşkulu kalabalığın isteğini geri çevirmedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret ve açılış kapsamında Sakarya'ya geldi. Burada önce üniversite öğrencileri ile görüşen Yıldırım, daha sonrasında '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından yaptırılan anaokulunun açılış törenine katıldı. Programlar doğrultusunda önce Adapazarı ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da esnafla buluşan Yıldırım, sonrasında ise AK Parti Sakarya İl Binasını ziyaret etti. Yıldırım, burada adeta miting havasında coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Binali Yıldırım, partililerin art arda "Reisi ara" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"İNSANIN BAŞINA NE GELİRSE DİLİNDEN GELİR"

AK Parti Sakarya İl Binası önünde vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, "İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bu işin kuralı budur. Onun için Cenabı Hak bize neden iki kulak vermiş, iki dinle bir konuş diye. Bir ağız, iki kulak. İki dinleyeceğiz, bir konuşacağız. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Söz ağzınızdan çıkmadan sizin mahkumunuzdur, söz dışarıya çıktımı artık siz o sözün mahkumusunuz. Şehitler bizim baş tacımızdır, Peygamberimizin komşularıdır. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

"REİSİ ARA" SÖZLERİNİ KIRMADI, CUMHURBAŞKANINI TELEFONLA ARADI

Partililerin art arda "Reisi ara" sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" sorusuna Binali Yıldırım, "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" cevabını verdi.

"SAKARYA KENDİNE YAKIŞANI YAPACAK"

Telefon görüşmesinden coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber inşallah 2023'e yürüyor muyuz. 2023 için hazırlıklar tamam mı? İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen telefon konuşmasının ardından coşkulu kalabalığın söylediği şarkıya eşlik eden Yıldırım, Sakarya STK ve iş dünyası ile buluşma programına katıldı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, AK Parti, Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi - Son Dakika


Son Dakika

NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek 20:53 NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti 20:20 Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Son Dakika Haberleri
20:56 Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi
20:52 NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
20:47 Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz
20:33 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli
20:26 Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi
20:24 Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
20:20 Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
20:17 Eski sevgilisi ve iş arkadaşını kurşun yağdırdı! Biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı
20:14 Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor
19:59 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz         
20:48
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor         
20:14
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var         
17:19
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 21:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa böyle seslendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement