Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi
Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü
Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması ERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da İl Başkanlığı toplantısına katılmak üzere salona geldi.
Kaynak: AA
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