Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye vermesi

Yol güzergahındaki atlı ciritçilerin karşılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyundan görüntü

Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması ERZURUM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da İl Başkanlığı toplantısına katılmak üzere salona geldi.