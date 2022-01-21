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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

21.01.2022 16:36
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Erdoğan incelemeleri sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve Türkiye'nin arabuluculuğu konusunda, "Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. ve bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyona yakın bir nüfusu olan Ukrayna'yla Rusya'nın zaten durumu ortada. Bu kadar büyük bir nüfusa hakim ve öbür taraftan da Rusya'nın tabii alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, en büyük devleti, güç olarak en güçlü devleti. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Zira Rusya'yla ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Yani tarihinde olmayan bir sulh için, barış içerisinde Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri var. Yani bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna'yla hakeza yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda Ukrayna'yla da ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya, Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'yle, gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

OMİCRONErdoğan, omicron vakaları konusunda ise, "Şu anda bir defa aslında omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Yani vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başınızda Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmeler de olumlu. Bu da tabii şunu gösteriyor; yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı zannedildiği gibi değil" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dönerek, "Öyle bir Fahrettin Bey" dedi. Koca ise "Öyle efendim" yanıtı verdi. Erdoğan daha sonra şunları kaydetti:

"Yani böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olması önemli, malum, maske mesafe, temizlik kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra 'niye böyle oldu?' dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."


Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çamlıca, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı - Son Dakika
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