Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı

18.03.2022 15:24
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenin ardından kent merkezindeki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'ne geçti.

Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'ye güzel bir cami kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Orada yine ben emeği geçenlere Rabb'im razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, Ramazan Bayramı'na da milletçe kavuşmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı
15:17 Sancaktepe'de korkutan kaza! Ters yöne giren tır ile İETT otobüsü çarpıştı
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement