Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Mersin'de Emir Sultan Camiinde kıldı - Son Dakika

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını merkez Toroslar ilçesinde yeni yapılan Emir Sultan Camiinde kıldı. Erdoğan, "Kardeşliğimize asla gölge düşürmeyelim" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını merkez Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi'nde yeni yapılan Emir Sultan Camiinde kıldı. Erdoğan'a bir çok bakan ve milletvekili de eşlik etti. Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı Cuma namazı sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Cuma namazımızı hep birlikte icra ettik. Rabbim namazımızı, dualarımızı kabul etsin inşallah. Cuma bizim için bayramdır ve bayramı bayram gibi icra etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Benim kardeşlerimden istediğim bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize asla gölge düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu konuda bir ve beraber olursak Rabbim gücümüzü o kadar artıracaktır. Tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan, cuma namazının ardından helikopter ile Akkuyu Nükleer Güç Santralini'ni incelemek üzere Mersin'in Gülnar ilçesine geçti. - MERSİN