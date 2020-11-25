Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir."