Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik (3) - Son Dakika

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MÜZEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Polatlı Kartaltepe Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a müze ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Görüntü dökümü:

- Müze ziyareti

- Genel ve detay

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,