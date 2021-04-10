Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam önemli açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama karamızı teyit ettik. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olması temennimizdir. Ortak coğrafyamızda ne olursa olsun gerilimin olmasını arzu etmiyoruz.

Ukrayna'nın doğusundaki (Donbass bölgesi) durum diplomatik temellerle çözülmeli.Ukrayna'nın doğusundaki (Donbass bölgesi) durum diplomatik temellerle çözülmeli.

Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk."

(İHA)