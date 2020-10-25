Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Malatya 'da partisinin 7'nci il kongresinin ardından itfaiye hizmet binasında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Sosyal mesafeye uygun gerçekleştirilen törene katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 100'üncü yılına her alanda en güçlü şekilde girmeyi arzu ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

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