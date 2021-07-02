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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek

02.07.2021 11:32
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu süreçte Akyurt'a desteklerini görmek çok sevindirici oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM'de Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı kabul etti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Ayık, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Akyurt'ta yapımı devam eden yatırımlardan Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, Akyurt Devlet Hastanesi, Akyurt Millet Bahçesi, Ankara- Çankırı yolu ve İbrahim Ağa Konağı gibi önemli ve güzel projelerin yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımızın bize verdiği destek nedeniyle teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

Başkan Ayık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatını da görüştü. Başkan Ayık, "2011 yılında Uluslararası Ankara Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen, 2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yapılmaya devam edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu süreçte Akyurt'a desteklerini görmek çok sevindirici oldu. Bildiğiniz gibi fuar alanı inşaatı yalnızca Akyurt için değil, bütün Ankara için çok önemli bir proje. Ankara'nın kuzeyinin tamamını yakından ilgilendiriyor. Esenboğa Havalimanı'na olan yakın konumu, şehir merkezi ile olan bağlantısının kolaylığı ve bölgemizin gelişime açık, avantajlı bir bölge olması nedeniyle zaman kaybetmeden devam edilmesi gereken bir proje özelliği taşıyor. Akyurt'un geleceği, bu saydığımız yatırımların yanında fuar alanının da yapılmasıyla daha da parlak olacak. Her ilçede mevcut olması gereken güzel donatıları bir bir Akyurt'a kazandırırken, fuar alanıyla bunu taçlandırmayı amaçlıyoruz. Bu önemli görüşme sonucunda ilgi ve desteklerini Akyurt'tan ve bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, fuar alanı konusunda yanımızda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, İl Başkanımız Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerimize Akyurt adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İnşaat, Fuar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akyurt'taki fuar alanına destek - Son Dakika


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