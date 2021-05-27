Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi

27.05.2021 17:58
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi, System.String[]

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 146.Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bursa ekibi ile fotoğraf çektirip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 146.Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bursa ekibi ile fotoğraf çektirip sohbet etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kısa süreli görüşmede Bursa için yapılan yatırımlar ve hizmetler konuşuldu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları il başkanları toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İHA muhabirine açıklama yapan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 27 Mayıs'ın yıldönümünde genişletilmiş il başkanları toplantısı için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittiklerini belirterek, " Türkiye'deki bütün ihtilallerin ilki olup ihtilal virüsünü bulaştıran 27 Mayıs'ın yıldönümünde, milli iradenin nasıl yok edildiğini yeniden hatırlamak ve gelecek nesillere hatırlatmak için bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın hitapları oldu. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, bakan yardımcılarımız, il başkanları ve büyükşehir belediye başkanları ile gençlik ve kadın kolları başkanlarının katılımıyla bu toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında da Cumhurbaşkanımızla samimi bir havada kısa süreli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımız Bursa'ya selamlarını iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da görüşmede vardı. Bursa özelinde bilgiler verdik. Yapılan hizmetlerin ve yatırımların kısa bir özeti sunuldu. Bursa'da açılan Vakıfköy Kent Parkı ve adımları atılan millet bahçelerinin Bursa için güzel bir değer taşıdığını ifade ettik" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "146.Genişletilmiş il başkanları toplantımızı bugünün anlam ve önemine binaen Demokrasi ve Özgürlükler Adaıs'nda gerçekleştirdik. 27 Mayıs 1960'daki kara lekeyi unutmayacak ancak demokrasimize kazandırdıklarımızla o kara günleri gölgede bırakacağız inşallah" ifadelerini paylaştı. - BURSA

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa heyetine özel ilgi - Son Dakika


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