Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışları açıklaması: ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, fahiş fiyatlarla ilgili "Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı 'ndan ABD'ye hareket etti. Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bu yılki genel kurulun "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletlerin Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Büyük önem atfettiğimiz ve öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya dair meseleler, genel görüşmelerin gündeminde ağırlıklı yer tutuyor. Genel kurula 110 civarında ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye 'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene genel kurul kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü çevrimiçi olarak icra edilecek. Bu çerçevede çevrimiçi icra edilecek BM Gıda Sistemleri Zirvesi'yle BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak" dedi.

TÜRKEVİ BİNASI AÇILACAK New York'ta bulunduğu süre zarfında Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASK) tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta ABD'deki vatandaşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceğini belirten Erdoğan, "New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan Türkevi binamızın açılışını yerli ve yabancı çok sayıda dostumuzla, misafirimizle birlikte pazartesi günü anlamlı bir törenle gerçekleştireceğiz. BM binasının hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde tarihi ve geleneksel mimari unsurların en modern tekniklerle birleşmesi neticesinde inşa edilen binamız, milletimize kazandırdığımız yeni bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak" diye konuştu.

KİTABINI TAKDİM EDECEKTürk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de görüşmeleri olacağını söyleyen Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacağını belirtti. Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün eserimizi de gerek İngilizce, gerek Arapça, gerek Türkçe, gerek Fransızca, bu tür yabancı dillerde hazırladık. Onları da muhataplarına aynı şekilde inşallah takdim edeceğiz. 4 dilde hazırlıklar yapıldı ve BM'de, açılış törenimizde de bunları muhataplara takdim edeceğiz" dedi.

"BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"Erdoğan toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Fahiş fiyat artışları ve emlak sektöründeki artışlarla ilgili alınacak önlemler ve ev bulmakta zorlanan öğrenciler konusuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir soruyu zail addediyorum. Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık net söyleyeyim. Özellikle yurt konusunda Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık ve gayet de lüks yurtlar yaptık. Yani bu yurtlar çift yatak bilemediğiniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Yani bu konuda da ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum" dedi.

"NE YAPARLARSA YAPSIN KERVAN YÜRÜYOR"Erdoğan, "Tabi Bay Kemal'e kalırsa Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Bunda bol. ve onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içerisinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok. Ne abartıyorsun. Üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değildir. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor" şeklinden konuştu.

"BENİM VATANDAŞIM İSE GAYET MEMNUN"Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, "Sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladık. Açıkladığım fiyat ne? Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde. Fındıkta öyle. Bütün bunlar birer gerçekken adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Ben de diyorum ki yani bu yabancılara değil benim vatandaşım ne diyor. Benim vatandaşım ise gayet memnun. Yani bu şehirleri ben dolaşıyorum. Nerede ne var bunların hepsini yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. Kaldı ki biliyorsunuz üniversite öğrencileri ile ilgili konuşurken ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldik? Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar. Bu noktaya geldi. Ama bunlar bunu görmek istemiyorlar ve görmeyecekler. Sizin döneminizin sorunu olan bu harçları üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık. Bunlar CHP döneminde vesaire gelen sorunlardı. Ama bunları biz kaldırdık."

"BİZZAT İŞİN ÜZERİNE KENDİM DE İLGİLENMEK SURETİYLE GİDECEĞİZ"Erdoğan, "Şu anda da bizim atacağımız adım şu. Özellikle tabi burada Ticaret Bakanı'mın sorunu biraz yoğun olacak. O da nedir? Zincir marketler başta olmak üzere, tüm marketlerdeki bu denetimlerin ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını, bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz" diye konuştu.

SEÇİM BARAJI"Seçim barajı ve seçim yasası ile ilgili değişiklik olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili de tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını artık belirli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü tekrar kendilerini de dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da yolumuza her oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. ve bu konuda da biliyorsunuz meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda da inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan inşallah meclise göndereceğiz. Müzakerelere de bu şekilde başlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan Afganistan'a insani yardım götürüleceğini belirterek " Bizim insani yardım konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Biz bu tür dost ülkelere her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Yani bu dönemde inşallah yine insani yardım konusunda gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da bu tür yardımlarımızı göndereceğiz" dedi.

"KORİDORUN AÇILIP, AÇILMAMASI MESELESİ SİYASİ BİR MESELE "Azerbaycan ve Nahçıvan arasına açılacak koridorla ilgili Ermenistan Başbakanı Paşinyan'nın "izin vermeyeceğiz" açıklamasının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan," Koridorun açılıp, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Yani bir taraftan bunu söylerken, bir diğer taraftan da yani benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa, burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti. O da bana geldi. Ama dediğim gibi yani biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan başbakanının bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. ve diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki burada olumsuzluk değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur. Böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı bu koridorların açılması vesilesiyle açılmış olur" diye yanıtladı.

"GÖÇMENLER KONUSUNDA TABİ Kİ MESAJIMIZ OLACAK""BM Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda bir mesajınız olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan,"Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak. Çünkü bunun en büyük yükünü çeken özellikle kahrını çeken biziz. Burada yaklaşık Türkiye'de bugün göçmenler olarak 4 buçuk milyon insan var. Bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor. Birinci derecede batı bunu karşı tarafta en önemli adım atması gereken bir blok. Bunu görmemiz lazım. Tabi Miçotakis'in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Temenni ediyorum ki yaptıkları bu dokuzlu açıklamada maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Bunun üzerinde Dışişleri Bakanlığı'mız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Türkiye bu noktada kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek. Gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul