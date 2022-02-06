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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

06.02.2022 00:00
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunan siyasi parti liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

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Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür - Son Dakika


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