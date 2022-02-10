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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Andrzej Duda'ya teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Andrzej Duda'ya teşekkür

10.02.2022 17:32
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Andrzej Duda'ya teşekkür

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Duda'ya geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyor, tüm Polonya halkına selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

İki lider gün içinde telefonla görüşmüş, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Andrzej Duda'ya teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Andrzej Duda'ya teşekkür - Son Dakika
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