CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Dilekçede, Geert Wilders'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği, şüpheli hakkında yürütülecek soruşturmada Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli oldukları belirtildi. Wilders'in açıklamalarının düşünce özgürlüğü ve eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "Suça konu yazıdaki ifadeler kullanılması zorunlu olmayan ve düşünce açıklaması şeklinde de kabul edilmeyecek olan ifadelerdir. Şüpheli, Cumhurbaşkanını halk nezdinde küçük düşürücü, onun onur ve saygınlığını zedeleyecek ifade ve isnatlarda bulunmakla, atılı suçu işlemiştir" denildi.

'ATILI SUÇU ALENEN İŞLEMİŞTİR'

Dilekçede, benzer suçlara yönelik Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın ilgili kararları da hatırlatılarak, "Şüpheli, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yazdığı yazıyla, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Sosyal medya sitesi aracılığıyla birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup, somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekir. Şüpheli hakkında soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını vekil olarak arz ve talep ederim" ifadesine yer verildi.