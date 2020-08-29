Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan er Ümit Çıkın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çıkın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:09 - Kaynak: AA
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