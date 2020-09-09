Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşine taziye telefonu
Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, şehit tuğgenerale Allah'tan rahmet dilemiş, ailesine başsağlığı temennisinde bulunmuştur" denildi.
Haber: ANKARA, -
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