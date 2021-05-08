Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (1)

08.05.2021 22:57
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (1), System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'i çökerteceklerini belirterek, "Kandil, kandil olmaktan çıkacak onlar için karanlık olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'i çökerteceklerini belirterek, "Kandil, kandil olmaktan çıkacak onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın bizim buna imanımız var ve bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan Erdoğan, katılımcıların ramazan aylarını ve bu gece idrak edilen Kadir Gecelerini tebrik ederek, Ramazan Bayramı'na kavuşma temennisinde bulundu.

Erdoğan, Diyarbakır annelerinin nice ramazanları, bayramları evlat hasretiyle geçirdiğini dile getirerek, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğer parelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ailelerin evlatlarına kavuşurken, bazılarının henüz bu mutluluğa erişemediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele, terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur. Yıllardır birileri tarafından cilalanıp, parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü, hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt, Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan her ailemizle birlikte sadece biz sevinmekle kalmıyoruz, tüm milletimizin yüreğine de su serpiliyor. Aynı şekilde ailelerine geri dönen her mensubunun ardından örgüt, telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşıyor."

"Terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan yüreği hasretle kavrulan tüm annelerin ve babaları bir an önce evlatlarına kavuşturmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz. Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşıyarak sürdüreceğiz. Sadece ülkemizdeki değil, Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizi de adeta kiralık katiller ordusuna dönüşen bölgemizde hesabı olan güçler arasında kucaktan kucağa devredilen bu örgütün kirli ağından Allah'ın izniyle kurtaracağız. Türkiye'de başaramadıklarını Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmak da kararlıyız. Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil, kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın bizim buna imanımız var ve bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Türkiye, kandil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftarda buluştu: (1) - Son Dakika


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