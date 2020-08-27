Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul ediyor. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

- İstanbul