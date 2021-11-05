Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

05.11.2021 16:00
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıdı.

Erdoğan daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.Açılışta konuşan Erdoğan, "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" dedi."Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Ümraniye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1) - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak 15:33 Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor 15:17 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor 12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:39 Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!         
15:39
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:05:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement